20.08.2023 Stall und Wohnhaus geraten in Brand: Etliche Tiere sterben

In Papenburg sind am Sonntag ein Stall und ein Wohnhaus in Brand geraten. Etliche Tiere starben, die Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Von Bastian Küsel

Papenburg - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Sonntagmorgen ist der Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes in Papenburg (Niedersachsen) in Brand geraten. Zahlreiche Tiere starben. In Papenburg sind am Sonntagmorgen ein Stall und ein Wohnhaus in Brand geraten. Zahlreiche Tiere starben, die Bewohner blieben unverletzt. © Torsten Albrecht/Nord-West-Media/dpa Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr über das Feuer auf dem Anwesen am Hofer Weg informiert. Der Stall brannte demnach aus noch ungeklärter Ursache vollständig nieder, nach ersten Erkenntnissen verendeten dabei 15 bis 20 Rinder. Anschließend griffen die Flammen auf das anliegende Wohnhaus über, aus dem sich die Bewohner rechtzeitig retten konnten - sie blieben unverletzt. Feuerwehreinsätze War es Brandstiftung? Feuer an Schuppen verursacht Sachschaden Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, die aufwändigen Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Ein Tierarzt ist ebenfalls vor Ort. Der entstandene Schaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

