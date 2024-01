02.01.2024 13:21 Stallbrand! Vermutlich Hunderte Ferkel verendet

In Bresegard bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstag in einem Schweinestall ein Feuer ausgebrochen.

Von Nora Petig

Ludwigslust - In Bresegard bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Dienstag bei einem Brand in einem Schweinestall nach ersten Schätzungen vermutlich mehrere Hundert Ferkel verendet. Nur etwa 500 Ferkel konnten rechtzeitig aus dem Stall gerettet werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Feuer im Inneren des Stalls ausgebrochen, teilte die Polizei am Mittag mit. Demnach sollen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches am Morgen etwa 800 bis 900 Ferkel in der Stallanlage des Landwirtschaftsbetriebes befunden haben. Rund 500 Tiere konnten im Laufe des Vormittags aus dem betroffenen Gebäude gerettet werden, heißt es weiter. Feuerwehreinsätze Rund um Leipzig: Feuerwehr muss Brände von Autos, Restaurants und Containern löschen Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens sei derzeit noch nicht bekannt. Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt. Erstmeldung, 2. Januar, 11.57 Uhr. Aktualisierung: 2. Januar, 13.21 Uhr.

