01.03.2025 11:53 2.734 Streife macht seltsame Beobachtung in Synagoge, kurz darauf rückt ein Großaufgebot der Polizei an

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am gestrigen Freitagabend an einer Synagoge in Heidelberg gekommen.

Von Susanne Kupke-Flohr Heidelberg - Ein aus Unachtsamkeit in Brand geratenes Stofftuch in einer Synagoge hat in Heidelberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Polizisten in schwerer Montur durchsuchten am Freitag die Räumlichkeiten einer Synagoge in Heidelberg. © Priebe/pr-video Wie die Beamten mitteilten, war einer Streife am späten Freitagabend ein flackerndes Licht im Inneren des jüdischen Gotteshauses aufgefallen. Bei genauerem Hinsehen entdeckten sie ein brennendes Stofftuch im Foyer der Synagoge. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Starke Polizeikräfte umstellten und durchkämmten das Gebäude. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung: Ein Mann, der sich laut Polizei berechtigt in der Synagoge aufhielt, hatte versehentlich das Tuch mit einer Kerze angesteckt. Feuerwehreinsätze Feuer in den Morgenstunden: Toter in Einfamilienhaus Beim Löschversuch sei das Tuch im Foyer der Synagoge zu Boden gefallen. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort © Priebe/pr-video Verletzt wurde niemand, auch ein Schaden entstand nicht. Wie der Polizeisprecher weiter erklärte, wurden keine Straftaten festgestellt. Allerdings betonte er, dass bei der aktuellen bundesweiten Gefährdungslage jeder Hinweis gerade bei sensiblen Gebäuden ernst genommen werde.

