31.07.2024 22:04 Strohlager auf Viehhof brennt lichterloh: Schaden geht in die Hunderttausende

Am Mittwoch brannte eine Scheune in Wischhafen bei Stade. 160 Feuerwehrleute mussten das Feuer bis in die Abendstunden löschen.

Von Mila Martinez

Stade - Am späten Mittwochnachmittag wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wischhafen (Niedersachsen) in der Straße Hollerdeich gemeldet. Etwa 160 Feuerwehrleute waren im Einsatz um den Brand zu löschen. © Polizeiinspektion Stade Zwei Angestellte, die gerade die Tiere versorgt hatten, bemerkten beim Verlassen des Stalls eine starke Rauchentwicklung aus der etwa 20 mal 50 Meter großen Scheune. Das meldete die Polizei am Mittwochabend. Mehrere Feuerwehren aus Wischhafen, Freiburg, Oederquart, Krummendeich, Hüll und Dornbusch mussten sofort zum Brandort ausrücken. Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. Feuerwehreinsätze Meterhohe Flammen: Großbrand in Gewerbehallenkomplex Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, brannte die Scheune bereits in lichterloh. Der Qualm, der aus dem Dach drang, war kilometerweit zu sehen, heißt es weiter. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. © Polizeiinspektion Stade Mensch und Tier bleiben verschont Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt, erklärten die Beamten. Die Polizei hat noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen - bislang gibt es aber noch keine konkreten Ergebnisse. Derzeit ist die Brandursache noch ungeklärt. Bei dem Feuer kam glücklicherweise niemand zu Schaden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Stade