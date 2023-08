Süße Sauerei auf der Autobahn: Schoko-Laster geht in Flammen auf

Für die Feuerwehr war der brennende Schoko-Laster sicher kein alltäglicher Einsatz. © Screenshot/Facebook/California Fire Department

Am Montag ist ein mit Rohschokolade beladener Truck auf einer Autobahn in Kalifornien während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Wie News 4 berichtete, hatte der Laster rund 18 Tonnen Süßes an Bord.

Das Feuer sei auf dem Highway 174 westlich der Zockermetropole Reno ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden habe sich während der Fahrt der Anhänger vom LKW gelöst, danach brannte es.

Die Kameraden vom California Fire Department löschten das Feuer und konnten verhindern, dass sich die Flammen auf ein nahe gelegenes Waldgebiet ausbreiteten. Die Straße musste in den frühen Morgenstunden teilweise gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Der Nachrichtensender CNN übertrug live vor Ort. In dem Video ist zu sehen, wie Unmengen an durch die Hitze geschmolzener Schokolade aus dem verbrannten Anhängerwrack tropften.

Mithilfe eines Abschleppers konnte der nach dem Brand übrig gebliebene "Klumpen" Schokolade von der Fahrbahn transportiert werden. Für Abschlepper Nick Anderson war der brennende Schoko-Truck nicht der erste kuriose Einsatz.