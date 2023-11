24.11.2023 10:24 Teelicht war der Auslöser: Zehn Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Bergstraße am Donnerstag zogen sich insgesamt zehn Personen Verletzungen zu. Es entstand außerdem hoher Sachschaden.

Von Marc Thomé

Kreis Bergstraße - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Alsbach-Hähnlein am frühen Abend des gestrigen Donnerstags wurden insgesamt zehn Personen verletzt. Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist zurzeit unbewohnbar. © 5VISION.NEWS Auslöser des Feuers soll laut einem Sprecher der Polizei ein Teelicht gewesen sein, das ein Glas zum Platzen brachte, woraufhin sich die Flammen in einem Wohnraum ausdehnen konnten. Wie der Sprecher weiter sagte, passierte das Ganze gegen 17.40 Uhr in einem Wohnhaus in der Hauptstraße im Ortsteil Alsbach. Beim Versuch, das Feuer in ihrer Wohnung zu löschen, erlitt eine Frau leichte Brandverletzungen. Feuerwehreinsätze Einfamilienhaus im Kreis Göppingen in Flammen: 200.000 Euro Schaden! Nach ihrem Eintreffen sorgte die Feuerwehr zunächst dafür, dass alle Bewohner des Hauses dieses sicher verlasen konnten. Dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Dann begannen die Löscharbeiten. Insgesamt zehn Bewohner, darunter auch die Frau sowie ein Mann aus der Brandwohnung, klagten über Atembeschwerden. Wie der Polizeisprecher weiter sagte, mussten die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung sowie zwei weitere Personen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen sechs Nachbarn konnten vor Ort behandelt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt Alle weiteren Anwohner wurden für die Dauer der Löscharbeiten in einer nahe gelegenen Eisdiele untergebracht und versorgt.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist zurzeit nicht bewohnbar. Sonst konnten alle Bewohner gegen 19.30 Uhr in das Haus zurückkehren. Der entstandene Schaden soll mehrere Hunderttausend Euro betragen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS