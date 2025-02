Tödlicher Wohnungsbrand am späten Abend: Mann stirbt, Mutter und Tochter in Klinik

Dortmund - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund ist ein 54-Jähriger in der Nacht zu Montag ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache des tödlichen Feuers aufgenommen.

Die Dortmunder Feuerwehr fand den leblosen 54-jährigen Bewohner am Sonntagabend in der stark verrauchten Wohnung. © Feuerwehr Dortmund

Nach eigenen Angaben war die Dortmunder Feuerwehr am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Holtschneider-Straße in der Nordstadt alarmiert worden, in dem es zu dem Brand gekommen war. Auch der Hausflur soll verraucht gewesen sein, wie es hieß.

Umgehend rückten die Einsatzkräfte daraufhin aus, stellten vor Ort zunächst aber nur in einer Dachgeschosswohnung des Hauses Brandgeruch fest, wobei von außen kein Feuer erkennbar war.

"Während eine Mutter mit ihrer Tochter aus der Dachgeschosswohnung ins Freie gebracht wurden, gingen weitere Einsatzkräfte in die darunterliegende Wohnung im dritten Obergeschoss vor", schilderte ein Feuerwehrsprecher den weiteren Verlauf des Einsatzes.

Hinter der Wohnungstür stießen die Kameraden dann auf den leblosen 54-jährigen Bewohner der Räumlichkeiten, der unverzüglich nach draußen gebracht und an den Rettungsdienst übergeben wurde.

Sofort leiteten Sanitäter Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Mann ein, dieser erlag jedoch noch an der Einsatzstelle seinen Verletzungen. Das Mutter-Tochter-Duo, das die Wohnung im Dachgeschoss des Hauses bewohnt, kam derweil zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.