Traktor brennt in Scheune: Löscharbeiten haben schmerzhafte Folgen

Burg - Am Sonntagnachmittag brach im Jerichower Land ein schwerer Brand aus. Ein Traktor hatte in einer Scheune Feuer gefangen.

In Burg brannte am Sonntag ein Traktor in einer Scheune. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Burg

Gegen 16.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: In einer Scheune, die sich in der Berliner Chaussee in Burg bei Magdeburg befand, hatte ein Traktor plötzlich Feuer gefangen und brannte nun lichterloh.

Beim Eintreffen der Kameraden schlug dichter Rauch aus dem Haus. Das Feuer war bereits von dem brennenden Traktor auf weitere Geräte und einen Teil des Daches übergeschlagen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Burg auf Facebook schrieb, konnte der Traktor heruntergekühlt und das Feuer schnell gelöscht werden. Der Eigentümer konnte die Maschine dann aus der Scheune schaffen.

Vor dem Eintreffen der Kameraden hatten Anwohner bereits eigene Löschversuche unternommen, bei denen eine Person leicht verletzt wurde und medizinisch behandelt werden musste.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es wird zwar von einem technischen Defekt ausgegangen, die Kriminalpolizei hat aber dennoch ihre Ermittlungen aufgenommen.