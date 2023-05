24.05.2023 21:49 Uhrsleben: Denkmalgeschützte Mühle steht in Flammen

Am Dienstagnachmittag geriet eine unter Denkmalschutz stehende Mühle in Uhrsleben bei Dachdeckerarbeiten in Brand.

Von Sophie Marie Kemnitz

Uhrsleben - In der Gemeinde Erxleben (Landkreis Börde) kam es am Dienstagnachmittag im Dach einer denkmalgeschützten Mühle zu einem Brand. Dachdecker versuchten den Brand zu löschen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge kam es bei Dachdeckerarbeiten an einer Mühle in Uhrsleben zu einem Brand im Dachstuhl. Die Dachdecker versuchten die Flammen selbstständig in den Griff zu bekommen, blieben jedoch erfolglos und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand vollständig löschen. Präventiv mussten jedoch etwa zwei Meter des Daches der unter Denkmalschutz stehenden Mühle mit einer Kettensäge entfernt werden. Nach ersten Schätzungen geht man von einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro aus.

Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher