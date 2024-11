29.11.2024 15:30 Ulmer Autofirma in Flammen: 800.000 Euro Schaden!

In einer Autofirma in Ulm entfachte am Freitagvormittag ein Feuer. Mit fatalen finanziellen Folgen.

Von Johanna Baumann

Ulm - In einer Autofirma in Ulm entfachte am Freitagvormittag ein Feuer. Mit immensen finanziellen Folgen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 9.19 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Nicolaus-Otto-Straße aus. Eine Autofirma stand zu diesem Zeitpunkt schon in Brand. Laut aktuellem Stand der Polizei soll ein Motor Feuer gefangen haben. Dieser befand sich in einem Prüfstand, in dem er unter Volllast geprüft werden sollte. Der Gesamtschaden wird auf rund 800.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es keine. Aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Demnach könne menschliches Versagen laut Polizei derzeit ausgeschlossen werden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa