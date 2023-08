Umgebindehaus brennt lichterloh: Fast 100 Einsatzkräfte vor Ort - drei Verletzte!

Sohland an der Spree - In Sohland an der Spree südlich von Bautzen kam es Samstagnacht zu einem Brand, bei dem fast 100 Feuerwehrleute, Polizisten und Fachkräfte des Technischen Hilfswerk im Einsatz waren! Drei Personen wurden durch das Feuer verletzt - Die Löscharbeiten dauern weiter an.