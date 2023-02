27.02.2023 11:35 Unterfranken: Mann (87) stirbt bei Wohnhaus-Brand nahe Aschaffenburg

In Haibach-Grünmorsbach nahe Aschaffenburg in Unterfranken kam es in der Nacht zu Montag zu einem tödlichen Wohnhaus-Brand: Ein 87 Jahre alter Mann starb.

Von Florian Gürtler

Aschaffenburg/Haibach - Zwei schwer verletzte Frauen konnte die Feuerwehr retten, doch für einen 87-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät - in Haibach-Grünmorsbach bei Aschaffenburg in Unterfranken kam es in der Nacht zum heutigen Montag zu einem tödlichen Brand. Wohnhaus-Brand in Haibach-Grünmorsbach nahe Aschaffenburg: Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © 5VISION.NEWS Das Feuer brach gegen 0.40 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. "Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte drang bereits dichter Qualm aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses in der Winzenhohler Straße", wie ein Sprecher erklärte. Demnach waren von außen Flammen in einer Wohnung sichtbar. Unverzüglich ging die Feuerwehr daran, den Brand zu bekämpfen. Zeitgleich betraten Feuerwehrleute die brennende Wohnung und retteten zwei schwer verletzte Frauen (49 und 81 Jahre alt). "Der 87-jährige Ehemann der 81-Jährigen konnte nur noch tot geborgen werden. Er erlag seinen Verletzungen noch am Brandort", berichtete der Polizeisprecher weiter. Zwei Frauen, 49 und 81 Jahre alt, konnten schwer verletzt gerettet werden, für einen 87-jährigen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. © 5VISION.NEWS Rund 500.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Unterfranken Die beiden schwer verletzten Frauen wurden von einem Notarzt versorgt und danach vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten von der Feuerwehr unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Im weiteren Verlauf gelang es den Brandbekämpfern, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei in Aschaffenburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: 5VISION.NEWS