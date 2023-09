Unwetter-Nacht in Thüringen: Umgekippte Bäume, Blitzeinschläge und mehrere Brände

In Thüringen ist es in der Nacht auf Mittwoch zu mehreren Bränden infolge von Blitzeinschlägen gekommen. Auch Bäume waren bei Unwettern umgekippt.

Von Carsten Jentzsch

Friedrichsthal/Buttelstedt/Bad Salzungen - Die Nacht auf Mittwoch hat die Feuerwehren in Thüringen mitunter ganz schön auf Trab gehalten. Durch Blitzeinschläge kam es zu mehreren Bränden. Umgekippte Bäume blockierten den Verkehr.

In Friedrichsthal fing der Dachstuhl eines Wohnhauses aufgrund eines Blitzeinschlages Feuer. © Feuerwehr/Silvio Dietzel Über weite Teile Nordthüringens zog laut Polizeiangaben in der vergangenen Nacht eine Unwetterfront - Straßen wurden überspült, Bäume stürzten um. Im Landkreis Nordhausen wurde beispielsweise die Verbindungsstraße zwischen Herreden und Hörningen sowie Gudersleben und Woffleben mit Schlamm und Geröll bedeckt. Ebenso wurden Fahrbahnen um Hochstedt durch Starkregen mit Erdreich bedeckt. Laut Polizeiangaben wurde der Verkehrsfluss dadurch maßgeblich beeinträchtigt. Schätzungsweise über 100.000 Euro Schaden sind infolge eines Brandes in Friedrichsthal (ebenfalls Landkreis Nordhausen) entstanden. Dort war gegen 1.05 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. In der Folge brannte es im Obergeschoss des Hauses. Eine 70-jährige Bewohnerin habe das Gebäude unverletzt verlassen können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag gegenüber TAG24.

Blitzableiter abgesprengt

In Buttelstedt gestalteten sich die Löscharbeiten eines Dachstuhlbrandes aufgrund des Windes schwierig. © Johannes Krey - JKFOTOGRAFIE & TV Großer Schaden ist auch in Buttelstedt (Landkreis Weimarer Land) entstanden. Dort kam es in der vergangenen Nacht - vermutlich aufgrund eines Blitzeinschlages - zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wurde laut Polizeiangaben glücklicherweise niemand. Der Dachstuhl brannte jedoch komplett aus. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Auch das angrenzende Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude wurde aber verhindert. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Meldung über den Brand war gegen 0.42 Uhr eingegangen. Wie ein Polizeisprecher der Redaktion mitteilte, gestalteten sich die Löscharbeiten aufgrund des Windes schwierig. Auch in Zimmern (Saale-Holzland-Kreis) ist infolge eines Blitzeinschlages großer Schaden entstanden. Dort wurde der Blitzableiter eines Vierseitenhofes abgesprengt. Teile der Dachdämmung gerieten laut Polizeiangaben in Brand. Schaden: Schätzungsweise mehr als 50.000 Euro.

Und dann war da die schöne Seite der Unwetter-Nacht: Blitze zucken über Thüringens Landeshauptstadt. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur

Mehrere Feuerwehreinsätze im Wartburgkreis

Ansonsten sei man - berufend auf die Informationen, welche der Landespolizeiinspektion (LPI) Jena vorliegen - im Zuständigkeitsbereich der LPI glimpflich davongekommen, meinte ein Sprecher. Im Wartburgkreis musste die Feuerwehr nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in der Nacht zu Mittwoch dreizehnmal ausrücken, um Schäden nach einem Unwetter zu beseitigen. Menschen waren nicht verletzt worden, wie das Landratsamt in Bad Salzungen am Morgen laut dpa mitteilte. In den meisten Fällen ging es um Äste oder umgekippte Bäume, die auf die Straße gefallen waren und den Verkehr blockierten.

Den Angaben nach war außerdem in Bad Salzungen ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen und hatte einen Dachstuhlbrand verursacht. Auch in Mihla sei es nach einem Blitzschlag zu einem kleinen Brand in einem Haus gekommen.