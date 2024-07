Unwetter sucht Ostsachsen heim: Feuerwehr muss über 100 Mal ausrücken!

Umgestürzte Bäume blockierten etwa Gleise bei Schirgiswalde (Landkreis Bautzen) und sorgten für Behinderungen im Zugverkehr. Laut Feuerwehr wurde am Prof.-Wagenfeld-Ring in Weißwasser/Oberlausitz (Landkreis Görlitz) ein Autofahrer durch die Wassermassen in seinem Auto eingeschlossen und musste gerettet werden.

"Wir gehen bislang von einer dreistelligen Anzahl an Einsätzen aus", so ein Sprecher der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen gegenüber TAG24 .

Der Deutsche Wetterdienst kündigte zuvor starke Gewitter im Bergland und in der Oberlausitz an, teils mit heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde. Die Einsätze der Feuerwehren dauerten vielerorts am Abend noch an.