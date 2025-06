11.06.2025 15:43 Verdächtige Substanz in Brief: Polizei, Spezialkommando und Feuerwehr im Einsatz

Ein verdächtiger Brief an das Thüringer Katasteramt hat in Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Von Christian Rüdiger

Alles in Kürze Verdächtiger Brief in Zeulenroda-Triebes

Polizei, Feuerwehr und Spezialkommando im Einsatz

Gebäude evakuiert, 25 Personen betroffen

Keine Verletzten gemeldet

Bereich um Katasteramt abgesperrt Mehr anzeigen Die Einsatzkräfte konnten am Nachmittag Entwarnung geben. © DBG:NEWS / Kevin Fischer-Golde Gegen 9.45 Uhr hatten Mitarbeiter des Amtes den Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und daraufhin die Polizei alarmiert. Laut den Beamten sei im Notruf zunächst von einem Pulver die Rede gewesen. Das Gebäude wurde umgehend von den Einsatzkräften evakuiert und gesichert, sodass niemand hinein- noch hinausgehen konnte. Rund 25 Personen seien von dem Vorfall betroffen gewesen. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam auch ein Spezialkommando des Landeskriminalamtes (LKA) zum Einsatz. Der Bereich um das Katasteramt wurde gesichert und abgesperrt. Nachdem die Einsatzkräfte nichts Verdächtiges finden konnten, wurde Entwarnung gegeben. Gegen 15 Uhr war der Einsatz beendet. Laut Polizei niemand verletzt.

