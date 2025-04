Verheerender Brand in beliebtem sächsischen Lokal, doch Wirt gibt nicht auf

Oberschöna - Am Mittwochmittag zerstörte ein verheerender Brand Teile des beliebten Café-Bistros "Perzbachstübel" im Oberschönaer Ortsteil Langhennersdorf. Doch Besitzer Harald Böhme (79) gibt sich kämpferisch.

Gastronom Harald Böhme (79) steht vor dem abgefackelten Schuppen. © Sven Gleisberg

"Ich habe das Gebäude vor über zehn Jahren extra für die Gastronomie ausgebaut", sagt der Wirt.

Am Mittwoch fand die Geschichte des Lokals vorerst ein jähes Ende. Gegen 13 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Ein technischer Defekt an einem im Schuppen gelagerten Akku hatte das Feuer ausgelöst, wie ein Brandursachenermittler der Polizei noch am selben Tag feststellte.

Der Schuppen brannte vollständig nieder - das Feuer griff anschließend auf das Lokal über. Die Flammen richteten massiven Schaden an. Der Gastraum ist schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro.

Zum Brandzeitpunkt war Böhme selbst nicht vor Ort - er befand sich in Freiberg. "Zum Glück haben Nachbarn schnell reagiert und die Feuerwehr gerufen. Die Kameraden waren unglaublich schnell und haben Schlimmeres verhindert", sagt er. Denn gleich neben dem Bistro steht sein Wohnhaus, welches verschont blieb.