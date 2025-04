23.04.2025 15:05 1.075 Feuerwehreinsatz in Sachsen: Imbiss in Flammen

In Oberschöna (Landkreis Mittelsachsen) stand am Mittwoch ein Imbiss in Flammen.

Von Claudia Ziems

Oberschöna - Feuerwehreinsatz in Oberschöna (Landkreis Mittelsachsen)! Dort stand am Mittwoch ein Imbiss in Flammen. In der Hauptstraße stand ein Imbiss in Flammen. © Erik Frank Hoffmann Die Feuerwehren wurden am Mittag zur Hauptstraße in den Ortsteil Langhennersdorf alarmiert. Dort brannte es aus noch ungeklärter Ursache in dem Café-Bistro. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Feuerwehreinsatz dauerte am Nachmittag noch an. Zu Verletzten gibt es noch keine Informationen. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: Erik Frank Hoffmann