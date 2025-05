Verheerendes Feuer in Sachsen: Eigenheim und Werkstatt verbrennen

Oelsnitz/V. - Ein verheerender Brand erschütterte am Sonntag Oelsnitz im Vogtland. Auf dem Gelände eines Kfz-Fachbetriebs ging ein Wohnhaus in Flammen auf. Der Schaden ist immens, eine Familie verlor ihr gesamtes Hab und Gut. Trotzdem blickt der Eigentümer zuversichtlich in die Zukunft.