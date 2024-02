Verheerendes Feuer zerstört Dachstuhl: 100.000 Euro Schaden

Der Dachstuhl des Hauses in Kleinzerbst brannte komplett aus. © EHL Media/Lucas Libke

Ersten Informationen zufolge waren die Einsatzkräfte am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in die Parkstraße im Akener Ortsteil Kleinzerbst alarmiert worden.

Dort hatte aus bisher ungeklärter Ursache erst das Gebäude selbst und dann der dazugehörige Dachstuhl Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Kräften an, um den Brand zu löschen - was am frühen Morgen schließlich auch gelang.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf circa 100.000 Euro beziffert. Das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar.