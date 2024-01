02.01.2024 13:15 2.248 Verletzte bei Brand an Neujahr: Weihnachtsbaum im Wohnzimmer fackelt ab

Am gestrigen Montag brannte der Weihnachtsbaum eines Paars in der Rudolf-Renner-Straße in Pirna-Copitz.

Von Chris Pechmann

Pirna - Furchtbarer Jahresbeginn für ein Paar in Pirna-Copitz. Am gestrigen Montag brannte ihr im Wohnzimmer aufgestellter Weihnachtsbaum! Die Brandbekämpfer mussten an Neujahr zu dem Einfamilienhaus in Pirna ausrücken. © Daniel Förster Wie die Polizei bekannt gab, wurde die Feuerwehr gegen 20.20 Uhr zu dem Einfamilienhaus in der Rudolf-Renner-Straße gerufen. Laut ersten Informationen breitete sich das Feuer in der Hochparterre aus und griff auch auf umstehende Möbel über. Den 39 Einsatzkräfte gelang es jedoch, die Flammen innerhalb kurzer Zeit zu bekämpfen und erfolgreich abzulöschen. Die beiden Bewohner, eine 74-jährige Frau sowie ein 80-jähriger Mann, erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 39 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am gestrigen Montagabend in der Rudolf-Renner-Straße vor Ort. © Daniel Förster Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.

