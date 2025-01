07.01.2025 08:21 Feuer in Mehrfamilienhaus: Flammen schlagen auf Dach über - Frau verletzt in Klinik

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bergisch Gladbach hat eine Frau in der Nacht zu Dienstag Verletzungen erlitten.

Von Laura Miemczyk

Bergisch Gladbach - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bergisch Gladbach hat eine Frau in der Nacht zu Dienstag Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Dienstag mit 42 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen in Herkenrath an. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Einsatzkräfte gegen 0.40 Uhr per Notruf in die Straße "Voislöhe" im Stadtteil Herkenrath alarmiert worden, nachdem in einem Zimmer eines dortigen Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen war. Sofort machten sich die Kameraden daraufhin auf den Weg zu dem Gebäude und erblickten bei Eintreffen vor Ort Flammen, die aus einem Fenster im ersten Obergeschoss loderten und bereits auf das Dach übergeschlagen hatten. Die Bewohner hatten sich schon vor Ankunft der Feuerwehr eigenständig ins Freie gerettet und wurden im weiteren Verlauf des Einsatzes von Rettungskräften betreut. Während vier Personen unversehrt blieben, erlitt eine Frau Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Feuerwehreinsätze Feuer-Schreck in der Nacht fordert ein Leben: Drama um Katze Weitere Feuerwehrkräfte machten sich unterdessen an die Löscharbeiten und brachten dazu unter anderem auch Teile der Inneneinrichtung aus der brennenden Wohnung ins Freie, um auch die Glutnester zu löschen. "Weiterhin musste die Decken- und Dachverkleidungen auf Glutnester kontrolliert werden", schilderte der Sprecher. Die Polizei hat nach dem Feuer in Bergisch Gladbach mit einer Verletzten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/heiko119 Zwei von drei Wohnungen unbewohnbar: Polizei beschlagnahmt Brandort Zwei der drei Wohneinheiten des Mehrfamilienhauses sind nach dem Feuer vorerst unbewohnbar. Die Stadt Bergisch Gladbach brachte die Mieter daher vorübergehend in einer örtlichen Notunterkunft unter. Wie es zu dem Feuer gekommen war, ist bislang unklar. Die Einsatzstelle wurde gegen 2.45 Uhr in der Nacht an die Polizei übergaben, die den Brandort beschlagnahmte und Ermittlungen zur Brandursache einleitete. Die Feuerwehr war insgesamt mit 42 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz.

