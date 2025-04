29.04.2025 11:49 Vollbrand auf Grundstück von Sternerestaurant: 400.000 Euro Schaden

Eine Scheune auf dem Grundstück eines Sternerestaurants in Königsbronn stand am Montagabend in Vollbrand.

Von Johanna Baumann

Königsbronn - Eine Scheune auf dem Grundstück eines Sternerestaurants in Königsbronn (Landkreis Heidenheim) stand am Montagabend in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit 12 Fahrzeugen und 80 Kräften an. © onw-images / Markus Brandhuber Das Feuer brach gegen 18.15 Uhr in der Struthstraße aus. Die Brandursache ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Scheune, in der sich Vorräte, ein Altpapierlager sowie zwei Kühlhäuser befanden, brannte komplett nieder. Sie gehörte zur angrenzenden Gaststätte "Widmann’s Löwen". Der Löscheinsatz dauerte bis Mitternacht an. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war rund sechs Stunden im Löscheinsatz. © onw-images / Markus Brandhuber Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf bis zu 400.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Titelfoto: onw-images / Markus Brandhuber