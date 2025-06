Vom Blitz getroffen? Wohngebäude fängt nach Unwetter Feuer

Pulsnitz - In der sächsischen Kleinstadt Pulsnitz (Landkreis Bautzen) hat am frühen Sonntagmorgen nach einem mutmaßlichen Blitzeinschlag ein Wohngebäude gebrannt .

Alles in Kürze

Die Feuerwehr auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pulsnitz. © xcitepress

Ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz teilte gegenüber TAG24 mit, dass Einsatzkräfte gegen 5.35 Uhr zu einem Feuer auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße gerufen wurden. Vor Ort brannte der Dachstuhl eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses lichterloh!

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Löscharbeiten zogen sich über Stunden.

"Das Feuer ist unter Kontrolle", so der Polizeisprecher am Mittag. Personen kamen nicht zu Schaden, alle Anwohner konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Zur Ursache des Brandes gaben die Behörden noch keine Auskunft. Die Polizei ermittelt.

Um 5.21 Uhr wurde an der Stelle, an der das Feuer ausbrach, nach Angaben des Wetterdienstes "Kachelmannwetter" ein heftiger Blitzeinschlag registriert, der das Feuer ausgelöst haben könnte.