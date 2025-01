Von Scheunen- bis Balkonbrand: Feuerwehr in der Silvesternacht im Dauereinsatz

In der vergangenen Silvesternacht kam es auch in diesem Jahr zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Von Sarah Fuchs

Limbach-Oberfrohna/Döbeln/Aue - In der vergangenen Silvesternacht kam es auch in diesem Jahr zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen.

Großeinsatz in Limbach-Oberfrohna. © Andreas Kretschel In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) geriet gegen 0.20 Uhr eine Scheune von einem Vierseitenhof im Ortsteil Rußdorf in Brand. Ersten Informationen zufolge brannte das komplette Dach in kürzester Zeit nieder. Der Einsatzort befand sich gegenüber der Feuerwache des Ortes, sodass die Einsatzkräfte schnell vor Ort waren und somit ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern konnten. Die Waldenburger Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Feuerwehreinsätze Buttersäure-Alarm in Lidl-Filiale In Freiberg kam es gegen 0.45 Uhr zu einem Balkonbrand in einem Elfgeschosser in der Chemnitzer Straße. Die Feuerwehr konnte das Feuer durch einen Innenangriff von der Wohnung aus löschen. Auch in Chemnitz musste die Feuerwehr ausrücken. Bei ihrem ersten Einsatz gegen 19 Uhr waren Feuerwerkskörper aber nicht die Brandursache. Ersten Informationen zufolge hatte in einer Wohnung in der Humboldstraße eine Kerze Tischdecke und Bücher entzündet. Das Feuer konnte umgehend gelöscht werden. Gefahr für die anderen Hausbewohner bestand nicht.

In Freiberg brannte es auf einem Balkon. © Marcel Schlenkrich

Das Feuer in Chemnitz wurde offenbar durch eine Kerze ausgelöst. © Haertelpress

Großbrand und gesprengter Zigarettenautomat

Die Rauchwolken waren aus kilometerweiter Entfernung zu sehen. © Niko Mutschmann Nachdem es bereits am Abend in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) zum Großbrand einer Scheune kam, mussten die Einsatzkräfte in der Nacht erneut ausrücken. Gegen 2.45 Uhr wurde in der Schneeberger Straße ein Zigarettenautomat gesprengt. Vor Ort bot sich ein Bild der Verwüstung: Überall lagen Zigaretten, Bargeld in Scheinen und Münzen. Durch die umher fliegenden Trümmer wurden ein VW sowie ein Audi beschädigt. Auch in Plauen (Vogtland) meldete die Polizei zwei Brände, verursacht durch Feuerwerkskörper. Gegen 20 Uhr wurde eine ordnungsgemäß aufgestellte Feuerwerksbatterie nach dem Anzünden in der Beethovenstraße durch den Wind umgedreht. Feuerwehreinsätze Flammeninferno in Wohnhaus und Lagerhalle: Millionenschaden in Achern! Funken griffen auf einen Kleidercontainer über, der daraufhin völlig ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. In der Nacht zündete ein bisher noch Unbekannter eine Rakete auf einem Veranstaltungsgelände an der Hans-Sachs-Straße. Diese landete auf dem Dach einer nicht mehr genutzten Garage. Diese sowie zwei weitere Garagen wurden dadurch zerstört. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Unbekannte sprengten einen Zigarettenautomaten in Aue in die Luft. © Niko Mutschmann

Gleich zwei Einsätze in Döbeln

In Döbeln brannten mehrere Büsche. © EHL Media/Justin Kurowski In Döbeln meldete sich der Alarm gegen 1.30 Uhr gleich zweimal. In der Unnaer Straße brannte ein Müllcontainer, der vermutlich durch einen Böller Feuer gefangen hatte. Noch während des Einsatzes wurden die Kameraden in die Burgstraße gerufen. Dort brannten mehrere Büsche. Vermutlich ebenfalls durch Feuerwerkskörper verursacht. Das Feuer konnte an beiden Einsatzorten umgehend gelöscht werden. In Schönheide im Erzgebirge kam es am heutigen Mittwochmorgen zu einem weiteren Dachstuhlbrand bei einem leerstehenden Gebäude. Die Einsatzkräfte wurden gegen 6 Uhr in die Brückenstraße gerufen, wo dieser bereits im Vollbrand stand. Zur Brandursache sowie Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem Dachstuhlbrand in Schönheide kam es am heutigen Mittwochmorgen. © Niko Mutschmann