Vorne hui, hinten pfui: Seltene Sportkarre in Flammen!

Von vorne sah der Camaro noch gut aus. © Blaulichtreport Zittau

In Görlitz ist am heutigen Donnerstagmorgen, gegen 5 Uhr ein knallroter Chevrolet Camaro in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr rückte an, konnte aber nicht verhindern, dass das Heck zumindest komplett ausbrannte. Der Schaden an dem seltenen Wagen liegt bei 13.000 Euro.