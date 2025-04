Waldbrand wütet auf enormer Fläche: Feuerwehr kämpft mit Hunderten Kräften gegen Flammen

Overath - In Overath (Rheinisch-Bergischen Kreis) hat die Feuerwehr in dieser Woche mit Hunderten Kräften gegen einen größeren Waldbrand gekämpft. Auch ein Polizeihubschrauber samt Wasserbehälter war im Einsatz.

Die Flammen hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr Overath bereits auf eine Fläche von etwa 50.000 Quadratmetern ausgebreitet. © Freiwillige Feuerwehr Overath

Die Kameraden hatten nach Angaben eines Sprechers am Donnerstagnachmittag (3. April) zahlreiche Notrufe erhalten, in denen Zeugen von einer großen Rauchwolke im Bereich der Brombach-Dorfstraße in Overath-Immekeppel berichteten.

Sofort rückte die Feuerwehr daraufhin in das betroffene Waldstück aus und stellte vor Ort einen Brand auf einer Fläche von rund 50.000 Quadratmetern fest!

Doch nicht nur das: "Aufgrund der Windverhältnisse sowie der Hanglage und der Beschaffenheit des Waldbodens drohte sich der Brand weiter auszubreiten", erklärte der Sprecher, weshalb die Kräfte Verstärkung anforderten, sofort mit den Löschmaßnahmen begannen und einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen einrichteten.

Auch ein Polizeihubschrauber flog über die in Flammen stehende Fläche und löschte mit einem Wasserbehälter zusätzlich von oben.

Erhöhte Schadstoffwerte wurden glücklicherweise nicht gemessen, es sei lediglich zu einer Geruchsbelästigung gekommen, berichtete die Feuerwehr.