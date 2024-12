28.12.2024 08:21 Warn-Apps schlagen Alarm: Scheune im Kreis Börde brennt lichterloh

In Kloster Gröningen fing am Freitagabend eine Feldscheune Feuer. Seitdem gilt bis in den Samstagmorgen für viele Nachbar-Ortschaften eine amtliche Warnung.

Von Robert Lilge

Kloster Gröningen - Für mehrere Orte um Kloster Gröningen (Landkreis Börde) herum gilt seit Stunden eine amtliche Gefahrenmeldung. Für mehrere Nachbar-Ortschaften von Kloster Gröningen gilt eine amtliche Warnung. © Screenshot/Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Grund dafür ist der Brand einer Scheune, wie die Freiwillige Feuerwehr Kloster Gröningen auf Facebook mitteilte. Der Brand ist bereits am Freitagabend ausgebrochen. Am Samstagmorgen lodern noch immer die Flammen. Durch den entstehenden Rauch komme es zu einer Geruchsbelästigung, heißt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Feuerwehreinsätze Tragödie kurz nach Weihnachten: Person stirbt bei verheerendem Wohnungsbrand Über Warn-Apps wie Nina oder KatWarn werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Belüftungsanlagen auszuschalten. Gesundheitliche Gefahren bestünden allerdings nicht, heißt es von der Feuerwehr Kloster Gröningen. Jedoch sollte der Aufenthalt im Freien vorsorglich gemieden werden. Die Feldscheune fing am Freitagabend Feuer. Bis in den Samstagmorgen sind Einsatzkräfte mit Löscharbeiten beschäftigt. © Screenshot/Facebook/Einsatzbereite Kloster Gröninger Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der entstandene Schaden ist, könne noch nicht gesagt werden. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Einsatzbereite Kloster Gröninger, Screenshot/Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe