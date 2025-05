16.05.2025 08:35 Windrad brennt in 65 Metern Höhe: Feuerwehr hat nur eine Möglichkeit

In Bremervörde hat am Donnerstagabend ein Windrad in 65 Metern Höhe gebrannt. Der Feuerwehr blieb nur eine Möglichkeit.

Von Bastian Küsel

Bremervörde - Großeinsatz für die Feuerwehr: Am Donnerstagabend ist ein Windrad in Bremervörde (Niedersachsen) in Brand geraten. In Bremervörde hat am Donnerstagabend ein Windrad in 65 Metern Höhe gebrannt. Der Feuerwehr blieb nur eine Möglichkeit. © NEWS5/René Schröder Wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort mitteilte, wurden die Kameraden gegen 18.50 Uhr zu einem Windpark im Stadtteil Iselersheim alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache war an einem der sechs Windräder ein Feuer ausgebrochen - Nabe und Motor der Windkraftanlage brannten in 65 Metern Höhe in voller Ausdehnung. Da die knapp 100 Einsatzkräfte aufgrund der Höhe keine Möglichkeit hatten, den Brand zu löschen, sperrten sie den Bereich weiträumig ab und beschränkten sich darauf, die herabstürzenden Teile zu löschen. Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden hin. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: NEWS5/René Schröder