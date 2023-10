20.10.2023 17:17 Werkstatt steht in Flammen: Brand greift auf angrenzende Gebäude über!

Am Freitagmorgen brach in Aschersleben ein Brand in einer Werkstatt aus. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Von Lena Schubert

Aschersleben - Am heutigen Freitagmorgen brach in Aschersleben ein Brand in einer Werkstatt aus. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. In einem Ortsteil von Aschersleben brannte am Morgen eine Werkstatt. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Aschersleben Um kurz vor 9 Uhr soll das Feuer in der Dorfstraße im Ortsteil Winningen (Sachsen-Anhalt) ausgebrochen sein. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Löscharbeiten zwar schnell beginnen, doch die Flammen hatten bereits auf eine benachbarte Scheune übergeschlagen, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Die Lagerhalle war mit Strohballen beladen. Der Schaden könne aktuell noch nicht genau abgeschätzt werden, es seien aber mindestens 100.000 Euro, hieß es. Feuerwehreinsätze Ungewöhnlicher Einsatz! Feuerwehr rettet Strandkörbe vor Sturmflut Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden, alle Bewohner hatte vorzeitig das Haus verlassen können. Wie das Feuer in erster Linie ausgebrochen war, ist derzeit unbekannt. Der Brandort wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Der Einsatz konnte schließlich am Nachmittag beendet werden, teilte die Feuerwehr auf Facebook mit.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr Aschersleben