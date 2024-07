07.07.2024 07:44 Strohlager steht lichterloh in Flammen: Dach stürzt ein, mehr als 100 Kräfte im Einsatz

Heftiger Brand in Wittenberg: Ein Strohlager stand in der Nacht auf Samstag lichterloh in Brand – mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen.

Von Juliane Bonkowski

Lutherstadt Wittenberg - Heftiger Brand in Wittenberg: Ein Strohlager stand in der Nacht auf Samstag lichterloh in Brand – mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Dichter Rauch war schon von Weitem zu sehen, als das Strohlager im Wittenberger Ortsteil Kropstädt in Flammen aufging. © Facebook/Feuerwehr Abtsdorf Wie Stadt und Feuerwehren mitteilte, ist das Feuer in dem landwirtschaftlichen Betrieb im Ortsteil Kropstädt am späten Freitagabend ausgebrochen, woraufhin die Kameraden gegen 23 Uhr alarmiert worden sind. Als diese am Ort des Geschehens eintrafen, soll bereits das Hallendach eingestürzt sein. Das Gebäude stand komplett in Flammen, dichter Rauch war schon aus weiter Ferne zu sehen. Insgesamt 110 Einsatzkräfte von rund 15 Feuerwehren bekämpften den Brand erfolgreich, die Löscharbeiten dauerten bis zum Samstagmorgen. Dutzende Kameraden waren nötig, um den Flammen Herr zu werden. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kropstädt Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden lagen zunächst keine Informationen vor.

