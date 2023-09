05.09.2023 12:09 Wohnhaus-Brand im Odenwald: Zwei Menschen in Klinik, mehrere Zehntausend Euro Schaden

In der Odenwald-Gemeinde Lützelbach (Ortsteil Wiebelsbach) kam es am Dienstagmorgen zu einem Wohnhaus-Brand: Zwei Menschen wurden in eine Klinik gebracht!

Von Florian Gürtler

Odenwald/Lützelbach - Zeugen bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr: In der südhessischen Odenwald-Gemeinde Lützelbach kam es am heutigen Dienstagmorgen zu einem Wohnhaus-Brand mit zwei Verletzten. Bei einem Wohnhaus-Brand in der Odenwald-Gemeinde Lützelbach entstand am Dienstagmorgen immenser Schaden - zwei Hausbewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. © 5VISION.NEWS Die Einsatzkräfte wurden gegen 7 Uhr über die Rettungsleitstelle alarmiert. Umgehend rückten Feuerwehrkräfte zu dem Haus in Lützelbach-Wiebelsbach aus, wie die Polizei mitteilte. Der Brand muss ausgedehnt gewesen sein, Fotos zeigen, dass ein Teil der Hausfassade völlig verkohlt wurde. Die vierköpfige Familie, welche das Gebäude bewohnt, konnte zum Glück rechtzeitig das brennende Haus verlassen. Feuerwehreinsätze Mann will Wespennester eigenmächtig abfackeln, dann muss die Feuerwehr kommen Zwei Personen erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch völlig unklar, die Kriminalpolizei in Erbach hat die Ermittlungen übernommen. © 5VISION.NEWS Mehrere Zehntausend Euro Schaden bei Brand in Lützelbach-Wiebelsbach Der durch die Flammen entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Erste "vorsichtigen Schätzungen", beliefen sich auf "mehrere Zehntausend Euro", ergänzte ein Polizeisprecher. Die Brandursache ist demnach noch völlige unklar. Die Ermittlungen zu dem Feuer in Lützelbach-Wiebelsbach hat die Kriminalpolizei in Erbach übernommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS