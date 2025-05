05.05.2025 06:55 Wohnhaus-Brand: Zwei Kinder in Klinik, Polizei muss Anwohner festnehmen

In der Lenbachstraße in Rüsselsheim kam es am Sonntag zu einem Kellerbrand, der zwei Wohnhäuser ergriff: Fünf Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder!

Von Florian Gürtler

Rüsselsheim - Das Feuer brach in einem Keller aus und verbreitete sich rasch: Bei einem Brand im südhessischen Rüsselsheim wurden fünf Menschen verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von elf und sieben Jahren! In Rüsselsheim-Haßloch kam es am Sonntagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz: Ein Kellerbrand hatte sich rasch verbreitet und ein zweites Haus erfasst. © 5VISION.NEWS Die Feuerwehr wurde am Sonntag gegen 15.40 Uhr alarmiert. Umgehend rückten Einsatzkräfte zu dem Wohnhaus in der Lenbachstraße in Rüsselsheim-Haßloch aus, wie die Polizei mitteilte. "Das Feuer brach zunächst im Keller in einem Mehrfamilienhaus aus, griff jedoch kurze Zeit später auf das Nachbarhaus über", ergänzte ein Sprecher. Aus beiden Häusern seien mehrere Bewohner über ihre Balkone evakuiert worden. Fünf Anwohner erlitten jeweils leichte Verletzungen. Darunter waren zwei Kinder im Alter von elf und sieben Jahren, sie wurden vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Mega-Brand im Vogtland: Feuer auf Autohandel-Gelände! Die Flammen konnten erfolgreich gelöscht werden, doch beide Häuser seien "weitgehend nicht mehr bewohnbar". Die Stadtverwaltung brachte die Bewohner in Ersatzunterkünften unter. Die Flammen konnten gelöscht werden, die beiden Häuser seien aber nicht mehr bewohnbar, erklärte ein Polizeisprecher. © 5VISION.NEWS Festnahme bei Brand in Rüsselsheim Für Aufregung sorgte ein Anwohner, der versuchte, in den abgesperrten Bereich zu gelangen. "Einem polizeilichen Platzverweis leistete er nicht Folge und musste in Gewahrsam genommen werden", fügte der Sprecher hinzu. Der Mann widersetzte sich der Festnahme, zwei Polizistinnen und ein Polizist wurde je leicht verletzt. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, das Fachkommissariat K10 der Polizeidirektion Groß-Gerau in Rüsselsheim hat die Ermittlungen hierzu übernommen.

