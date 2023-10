Wohnhaus brennt lichterloh: Bewohner (†95) stirbt in den Flammen

Kördorf - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Rhein-Lahn-Kreis ( Rheinland-Pfalz ) ist am gestrigen Donnerstag ein 95 Jahre alter Mann ums Leben gekommen.

Der 95-jährige Bewohner des ausgebrannten Hauses konnte nur noch tot geborgen werden. © Keutz-TV-News/Willi Willig

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war das Feuer in der Gemeinde Kördorf am Nachmittag ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus dem Umland standen das Wohnhaus und die angebaute Scheune demnach bereits komplett in Flammen.

Der Brand konnte laut dem Sprecher zwar gelöscht werden, dennoch sei der gesamte Wohnkomplex ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar.

Im hinteren Teil des Gebäudes hätten die Einsatzkräfte schließlich den 95-jährigen Bewohner des Hauses entdeckt. Er hatte es wohl nicht mehr rechtzeitig aus dem Gebäude geschafft und konnte nur noch Tod geborgen werden.