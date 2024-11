30.11.2024 09:53 Wohnhaus fängt Feuer: Einwohner müssen in Sporthalle unterkommen

In Quedlinburg kam es am Samstag zu einem Feuer in einem Wohnhaus. Alle Einwohner mussten evakuiert werden und in einer Sporthalle betreut werden.

Von Robert Lilge

Quedlinburg - In der Nacht zum Samstag kam es in Quedlinburg (Landkreis Harz) zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus. In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr in Quedlinburg zu einem Brand ausrücken. © Screenshot/Facebook/Förderverein Ffw Westerhausen Gegen 0.50 Uhr sei der Brand im Keller des Gebäudes in der Straße "An der Bode" ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Zum Zeitpunkt des Feuers seien 19 Personen im Haus gewesen. Alle mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht und betreut. Währenddessen begannen die Löscharbeiten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr. Feuerwehreinsätze Flammen-Inferno im Markt: Sieben Feuerwehren im Einsatz, Anwohner gewarnt Ersten Schätzungen zufolge soll der entstandene Schaden rund 20.000 Euro betragen. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist derzeit noch Bestandteil weiterer Ermittlungen. Der Brandort wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Insgesamt 53 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Förderverein Ffw Westerhausen