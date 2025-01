Wohnhaus im Rhein-Neckar-Kreis geht in Flammen auf: Gebäude ist unbewohnbar!

Edingen-Neckarhausen - Nach einem schweren Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis am gestrigen Freitagabend entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. Auch eine dichte Rauchwolke entstand. © René Priebe / PR-Video

Die Feuerwehr wurde gegen 19.20 Uhr verständigt. Das Wohnhaus sowie eine Werkstatt in der Friedrichsfelder Straße in Edingen-Neckarhausen standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen. Es entstand eine große Rauchwolke.

Umliegende Gebäude wurden geräumt. Laut aktuellem Stand der Polizei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Es wird von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich ausgegangen.