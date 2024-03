18.03.2024 11:09 Wohnhaus in Vollbrand: Familienhund wird zum Retter von zwei Senioren!

In einem Einfamilienhaus in Calw brach mitten in der Nacht ein Feuer aus. Ein Hund wurde zum Retter zweier Senioren!

Von Johanna Baumann

Calw - In einem Einfamilienhaus in Calw brach mitten in der Nacht ein Feuer aus. Ein Hund wurde zum Retter zweier Senioren! Die Feuerwehr war mit 120 Kräften ausgerückt. © Steffi Stocker Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. Aus unbekannter Ursache entzündete sich das Feuer am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr im Keller des Hauses. Das Fatale: Das 68 und 77 Jahre alte Ehepaar schlief zu dieser Zeit tief und fest. Der Familienhund bemerkte das Feuer und weckte seine Besitzer. Diese konnten sich und den Vierbeiner daraufhin rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Paar erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Feuerwehreinsätze Brand in Mehrfamilienhaus: Hoher Schaden, Sanitäterin und Polizist retten ausgebüxten Hund! Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Das Wohnhaus ist nun unbewohnbar. Laut Erkenntnissen der Polizei sind die Schäden so hoch, dass das Haus als baufällig gilt. Es soll vollständig abgerissen werden. Die Flammen breiteten sich im gesamten Haus aus. © Steffi Stocker Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. Die Abrissarbeiten haben begonnen. © Steffi Stocker Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. Versteckte Glutnester erschwerten die Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden anhielten. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mehr als zehn Stunden vor Ort im Einsatz.

Titelfoto: Steffi Stocker Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.