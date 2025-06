19.06.2025 13:50 935 Wohnhaus nach Brand vorerst unbewohnbar

Am Mittwochabend brannte es in einem Wohnhaus in Kirchberg. Die Bewohner mussten für eine Nacht evakuiert werden.

Von Sarah Fuchs

Kirchberg - Feueralarm in Kirchberg (Landkreis Zwickau)! Alles in Kürze Brand in Wohnhaus in Kirchberg

Bewohner löschte Feuer vor Ausbreitung

Niemand verletzt, Haus unbewohnbar

Bewohner kamen bei Freunden unter

Die Feuerwehr stufte das Wohnhaus für eine Nacht als unbewohnbar ein. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr in die Straße Hüttenleithe gerufen. Wie die Polizei mitteilte, war es dort zu einem Brand und starker Rauchentwicklung gekommen. Ein Bewohner löschte vorerst den Brand, bevor er sich weiter ausbreiten konnte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Als die Feuerwehr Kirchberg für die Nachkontrolle eintraf, musste sie dann doch auch Nachlöscharbeiten durchführen und weitere Personen aus dem Haus evakuieren. Das Haus wurde daraufhin für die Nacht als unbewohnbar eingestuft. Die Bewohner kamen laut Angaben der Feuerwehr bei Freunden unter. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein defektes Gerät in einer Steckdose die Ursache für den Brand.

Titelfoto: 123RF/kzenon