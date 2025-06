19.06.2025 16:22 Überall Flammen: Riesenbrand eines Wohnhauses fordert Feuerwehr heraus

In Bad Suderode bei Quedlinburg stand am Mittwochabend ein Wohnhaus in Flammen. Einsatzkräfte fanden schnell den Ursprungsort des Feuers heraus.

Von Robert Lilge

Bad Suderode - Zu schockierenden Bildern ist es am gestrigen Mittwochabend in Bad Suderode (Landkreis Harz) gekommen. Ein Wohnhaus stand vollständig in Flammen. Alles in Kürze Wohnhaus in Bad Suderode steht vollständig in Flammen.

Feuer brach gegen 20 Uhr aus.

Alle Anwohner retten sich rechtzeitig.

Einer wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Mehr anzeigen Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften am Boden sowie aus der Luft mit einer Drehleiter gegen die Flammen. © Polizeirevier Harz Das Feuer sei gegen 20 Uhr ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Harz mit. Die frühere Pension, die heute als Einfamilienhaus dient, stand kurz danach komplett in Flammen. Alle Anwohner konnten sich rechtzeitig retten und wurden in Sicherheit gebracht. Einer von ihnen wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er soll Rauchgase eingeatmet haben. Feuerwehreinsätze Wohnhaus nach Brand vorerst unbewohnbar Noch während der Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass die Flammen ihren Ursprung auf dem hölzernen Balkon hatten. Derzeit können ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit als Brandursachen nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Die Flammen sollen ihren Ursprung auf dem hölzernen Balkon gehabt haben. © Polizeirevier Harz Die weiteren Anwohner sind anschließend bei Verwandten untergebracht worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich.

Titelfoto: Polizeirevier Harz