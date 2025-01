06.01.2025 07:45 7.774 Wohnhausbrand im Erzgebirge: Zwei Feuerwehrleute im Krankenhaus

In Drebach kam es in der Nacht zu Montag zu einem Brand in einem Wohnhaus.

Von Claudia Ziems

Drebach - In der Nacht zum Montag brach in Drebach (Erzgebirge) ein Brand in einem Wohnhaus aus. In der Nacht zu Montag brach der Brand in dem Wohnhaus aus. © André März Gegen 1.20 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Wilischthaler Straße alarmiert. Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen.

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand das Wohnhaus in Flammen. Die Bewohner (w/40, w/41, m/52) des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Feuerwehreinsätze Feuer-Schreck in der Nacht fordert ein Leben: Drama um Katze Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz sowie eine Drehleiter kamen zum Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Eine schmale Straße und vereiste Wege erschwerten die Löscharbeiten. Im Einsatz waren laut Feuerwehr über 104 Einsatzkräfte von den Feuerwehren Drebach, Venusberg, Dittersdorf, Weißbach, Schlösschen, Grießbach, Gornau, Scharfenstein und Zschopau sowie der diensthabende Kreisbrandmeister, ein Rettungswagen und die Polizei. Die Löscharbeiten dauerten bis nach dem Mittag an. "Dabei wurden zwei Kameraden der Feuerwehr mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht", teilte die Polizei weiter mit. Während der Löscharbeiten musste die S231 gesperrt werden. © André März Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Die S231 zwischen dem Abzweig nach Weißbach und Gelenau musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Noch am Montag wird ein Ermittler der Chemnitz Kriminalpolizei den Brandort untersuchen. Erstmeldung: 6. Januar, 7.45 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13 Uhr

Titelfoto: André März