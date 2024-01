04.01.2024 21:41 Wohnung brennt: Plötzlich sieht Feuerwehr eine rußgeschwärzte Frau am Fenster

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Ratingen ist am Donnerstag eine Frau schwer verletzt worden. Für sie besteht Lebensgefahr!

Von Frederick Rook

Ratingen - Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Ratingen ist am Donnerstag eine Frau schwer verletzt worden. Für sie besteht Lebensgefahr! Das Feuer in der Dachgeschosswohnung in der Formerstraße war am Donnerstag (4. Januar) gegen 16.46 Uhr ausgebrochen. © Feuerwehr Ratingen Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Nachmittag gegen 16.46 Uhr zu dem Feuer in der Formerstraße gerufen. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung über dem gemeldeten Gebäude erkennen. Als die Kameraden bei dem Objekt ankamen, sahen sie plötzlich eine rußgeschwärzte Person an einem Fenster der Brandwohnung stehen. Sofort wurde über das Treppenhaus und die Drehleiter eine Menschenrettung eingeleitet. Bereits nach kurzer Zeit gelang es den Trupps, die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Ein Notarzt kümmerte sich um die Schwerverletzte. Dann wurde sie mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehreinsätze Leiche in brennendem Einfamilienhaus: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus Den Feuerwehrleuten war es währenddessen gelungen, die Flammen mit einem Löschrohr unter Kontrolle zu bringen. Anschließend befreiten sie die betroffenen vier Wände mithilfe von Hochleistungslüftern vom schädlichen Qualm. Auch die Dachkonstruktion wurde kontrolliert. Später übernahmen die Einsatzkräfte der Polizei die Einsatzstelle. Die Beamten versuchen jetzt die bislang noch unbekannte Brandursache zu ermitteln. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Standorte Mitte, Tiefenbroich und Lintorf.

Titelfoto: Feuerwehr Ratingen