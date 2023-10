Wohnung einer Seniorin in Flammen: Nachbarn verhindern ein Drama

Pfullendorf - Drei Menschen sind bei einem Brand in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) leicht verletzt worden. Der Vorfall endete den Umständen entsprechend glimpflich.

Die Pfullendorfer Feuerwehr musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Wohnungsbrand ausrücken. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

In einer Wohnung in der Heiligenberger Straße ist am heutigen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer im Wohnraum einer 81-Jährigen im ersten Obergeschoss des Altstadthauses aus.

Zwei 24 und 28 Jahre alte Bewohner einer Nachbarwohnung wurden gegen 7.45 Uhr auf den Rauchmelder aufmerksam und reagierten geistesgegenwärtig, indem sie die Seniorin, die sich noch in der brennenden Wohnung befand, in Sicherheit brachten.

Die ältere Dame sowie die beiden Helfer trugen infolge der Rauchgase leichte Verletzungen davon. Die Seniorin sowie der 28-Jährige wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, bei dem 24-Jährigen genügte eine ambulante Behandlung vor Ort.