Wohnung im Harz steht in Flammen: Feuerwehr findet Leiche!

Halberstadt - In der Nacht von Montag auf Dienstag brach im Landkreis Harz ein schwerer Brand aus. Eine Person kam ums Leben.

Bei einem Brand in Halberstadt entdeckte die Feuerwehr eine Leiche. (Symbolbild) © 1213RF/noskaphoto

Um kurz nach Mitternacht wurde die Polizei über Rauchbildung an einem Mehrfamilienhaus in der Kulkstraße in Halberstadt informiert.

Vor Ort bestätigte sich, dass eine Wohnung im Dachgeschoss des Gebäudes in der Nacht Feuer gefangen hatte.

Bei den Löscharbeiten konnte die Feuerwehr die Leiche einer erwachsenen Person bergen, teilte ein Sprecher des Polizeireviers Harz auf TAG24-Nachfrage mit.

Am Dienstagmorgen war sowohl die Identität des Körpers als auch die Todesursache noch unklar. Ebenso konnte die Polizei noch nicht abschätzen, wie genau es zu dem Brand gekommen sei. Brandermittler hätten den Brandort beschlagnahmt und gehen nun der Ursache nach, hieß es.

Auch eine Schadenshöhe konnte noch nicht benannt werden. Andere Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.