Wohnung in Schönebeck brennt lichterloh: Zwei Katzen gerettet!

Schönebeck - Feueralarm! Am Montagmorgen brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Salzlandkreis. Mehr als 20 Bewohner wurden evakuiert, zwei Vierbeiner konnten aus der Wohnung gerettet werden.

In Schönebeck brannte eine Mietwohnung lichterloh. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Ranies

Gegen 7.15 Uhr ging der Rauchmelder in einer Mietwohnung in der Martin-Luther-Straße in Schönebeck (Sachsen-Anhalt) los.

Prompt rückten vier Freiwillige Feuerwehren mit gut 40 Kameraden aus. Vor Ort stand die Wohnung bereits lichterloh in Flammen und Rauch schlug aus den Fenstern. Der Mieter war zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort.

Insgesamt 21 Menschen wurden aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr schreibt, konnten aus der Flammen-Wohnung zusätzlich zwei Katzen lebendig gerettet werden.

Das Feuer konnte erfolgreich gelöscht werden, ohne auf umliegende Wohnung überzugreifen. Die Räume sind derzeit allerdings nicht mehr bewohnbar.