Wohnung vollständig ausgebrannt: Anwohner stirbt noch am Einsatzort

Braunschweig - In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Braunschweig zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Person ums Leben kam.

In Braunschweig kam ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben. © Screenshot/Instagram/feuerwehr.braunschweig

Gegen 2 Uhr ging beim Notruf die Meldung über einen Brand einer Wohnung im Siegfriedviertel ein.

Sofort angerückte Einsatzkräfte der Feuerwehr Braunschweig konnten das Feuer sehen. Es befand sich in einem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadeweg.

Beim Eintreffen stand die Wohnung bereits komplett in Flammen, teilte die Polizei mit.

Die Brandbekämpfer konnten aus der betroffenen Wohnung zwei Personen retten.

Ein 67 Jahre alter Mann erlag jedoch noch am Einsatzort an seinen Verletzungen. Eine 65-jährige Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Auch zwei Polizeikräfte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen.

Weitere Anwohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert und konnten nach einer intensiven Lüftung wieder zurück in ihre Wohnungen.