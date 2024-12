28.12.2024 13:22 Wohnungsbrand in Braunschweig: Für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät

Mitten in der Nacht wird ein Rauchmelder in einer Wohnung in Braunschweig ausgelöst. Die Feuerwehr kann einen Mann nur noch tot bergen.

Von Britta Körber Braunschweig - Bei einem Wohnungsbrand in Braunschweig (Niedersachsen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Alle Wohnungen sind durch die starke Rauchentwicklung unbewohnbar, wie es weiter hieß. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen wurde die Rauchentwicklung gemeldet, beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer von einer Wohnung im ersten Stock auf den Treppenraum übergegriffen, wie es in einer Mitteilung hieß. Aus der Brandwohnung konnte der Mann nur noch tot geborgen werden. Ob es sich um den Bewohner handelt, war zunächst unklar. Die Brandursache werde derzeit von der Polizei ermittelt. Wegen der Glutnester konnten die Ermittler die Wohnung am Vormittag noch nicht betreten, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehreinsätze Flammen-Inferno auf dem Balkon: Feuerwehr räumt Wohnpark-Etagen Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz wurde das Feuer in der Nacht bekämpft und alle Wohnungen im Gebäude abgesucht. Weitere Bewohner waren nicht anwesend. Die Löschmaßnahmen gestalteten sich aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse schwierig, sodass sich der Einsatz bis in die Morgenstunden hinzog.

