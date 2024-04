01.04.2024 07:37 1.605 Wohnwagen brennt: Flammen greifen auf Scheune über, 25.000 Euro Schaden

In Oelsnitz im Vogtland stand am Ostersonntag ein Wohnwagen in Flammen. Das Feuer griff noch auf eine Scheune über.

Von Claudia Ziems

Oelsnitz/Vogtland - Wohnwagen und benachbarte Scheune in Oelsnitz (Vogtland) in Flammen! In Oelsnitz kam es am Ostersonntag zu einem Wohnwagenbrand. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Am Ostersonntag gegen 21.10 Uhr geriet im Ortsteil Taltitz auf einem Grundstück an der Weischlitzer Straße ein Wohnwagen in Brand. Laut Polizei griff das Feuer auf die Nachbarscheune über. Durch die Flammen wurden außerdem ein Rasenmäher und ein untergestelltes Moped beschädigt. Feuerwehreinsätze Heftiger Hochhausbrand in Krefeld: 150 Einsatzkräfte vor Ort "Nach ersten Erkenntnissen kam es beim Wechsel einer Gasflasche im Wohnwagen zum Brandausbruch", so die Polizei weiter. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

