Zehn Millionen Euro Schaden! Feuerwehr verliert bei Brand eigene Wache und fünf Fahrzeuge

Unterensingen - Ein verheerender Brand hat am Montagabend das Feuerwehrhaus in Unterensingen (Kreis Esslingen) komplett zerstört. Rund 140 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehren aus mehreren Gemeinden und Städten waren stundenlang im Großeinsatz. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Das Unglück begann kurz nach 18.30 Uhr mit einem Brandmelde-Alarm im eigenen Haus, wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilte. Bereits auf der Anfahrt erkannte Kommandant Jens Entzminger die kritische Situation und ließ weitere Einsatzkräfte aus den umliegenden Gemeinden nachalarmieren.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte kam es im Inneren des Gebäudes zu Explosionen. Aufgrund der massiven Rauch- und Flammenentwicklung war an einen Innenangriff erst nicht zu denken.

Die Feuerwehr konzentrierte sich stattdessen darauf, ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarschaft zu verhindern. Zwei Personen aus einem angrenzenden Getränkemarkt wurden vorsorglich evakuiert.

Im weiteren Verlauf des Abends musste das Dach des im Jahr 2001 eingeweihten und erst 2018 erweiterten Feuerwehrhauses geöffnet werden. Insgesamt wurden neun Löschrohre eingesetzt, das Wasser wurde aus dem nahegelegenen Neckar gepumpt.