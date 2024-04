Zeugen sehen schwarze Rauchsäule und rufen Feuerwehr: Holzhaus brennt komplett aus

Südliches Anhalt - Großer Feuerwehreinsatz am Dienstagabend in Radegast (Südliches Anhalt): Eine Gartenlaube ist völlig ausgebrannt.

Am Dienstagabend kam es in Radegast zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. © EHL Media/Lucas Libke

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sahen gegen 20 Uhr mehrere Menschen beim Vorbeifahren am betroffenen Grundstück in der Bahnhofstraße eine schwarze Rauchsäule.

"Sie hielten kurzerhand an, um der Sache auf den Grund zu gehen", hieß es weiter. Als sie demnach die schon in Flammen stehende Laube entdeckten, alarmierten sie Polizei und Feuerwehr.

Doch trotz schneller Löscharbeiten sei das Holzhaus nicht mehr zu retten gewesen - laut Polizei brannte es komplett aus.

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sei entstanden.