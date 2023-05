29.05.2023 09:30 Zeugen sichten verdächtigen Transporter, plötzlich stehen acht Mülltonnen in Flammen

Am Montag standen mehrere Mülltonnen in Möckern in Flammen. Zeugen beobachteten einen auffälligen Transporter, welcher sich am Tatort aufhielt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Möckern - Am frühen Montagmorgen standen im Ortsteil Loburg (Landkreis Jerichower Land) mehrere Mülltonnen in Flammen. Zeugen beobachteten einen auffälligen Transporter. Der verdächtige Transporter machte sich nach Eintreffen der Feuerwehr aus dem Staub. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Nach Angaben des Polizeireviers Jerichower Land geriet aus ungeklärter Ursache zunächst gegen 1.30 Uhr eine Mülltonne in der Kreuzstraße in Brand, welche durch eine aufmerksame Passantin gelöscht werden konnte. Wenig später (3.16 Uhr) standen dann acht weitere Tonnen in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen geht die zuständige Feuerwehr von einem Fremdverschulden aus. Feuerwehreinsätze Rauchwolke bis über die Stadtgrenzen zu sehen: Resthof steht in Flammen Mehrere Zeugen teilten der Polizei mit, dass sie zur Tatzeit einen weißen Transporter beobachteten, der mehrfach langsam durch das dortige Wohnviertel fuhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr entfernte sich dieser jedoch vom Tatort. Derzeit konnte kein Täter ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921-9200 zu melden.

