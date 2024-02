04.02.2024 09:07 Zimmerei brennt lichterloh: Millionenschaden!

Von Johanna Baumann

Riederich - Ein Millionenschaden ist die Folge eines Großbrandes am Samstagabend in einer Zimmerei in Riederich (Landkreis Reutlingen). Die Feuerwehr kämpfte am Samstagabend gegen die Flammen. © 7aktuell.de | 7Aktuell Der Betrieb sowie mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände in der Industriestraße standen gegen 19 Uhr in Flammen. Kurze Zeit später evakuierten die angerückten Einsatzkräfte alle angrenzenden Gebäude. Während der Löscharbeiten wurden die Menschen in einer Gemeindehalle untergebracht. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griffen die Flammen auf ein nahe gelegenes Industriegebäude sowie ein Wohnhaus über. Feuerwehreinsätze Erst viel Qualm, dann Flammen: Fahrzeug brennt auf A8 völlig aus Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Schaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt. Die B312 in der Nähe des Brandeinsatzes musste rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Zur Überwachung aus der Luft kam auch ein Polizeihubschrauber zur Hilfe. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am Samstagabend im Großeinsatz. © 7aktuell.de | 7Aktuell Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. © 7aktuell.de | 7Aktuell Am Ende des Einsatzes konnten die evakuierten Anwohner wieder zurück in ihre Wohnung.

